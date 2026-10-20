Садовод раскрыла, при какой температуре воздуха надо окучивать розы

Кусты роз на зиму пока окучивать рано — стоит подождать устойчивого снижения температуры воздуха. Об этом 360.ru рассказала председатель регионального отделения «Союза садоводов России» Республики Крым Татьяна Олейник.

«Если окучивать при теплой и влажной погоде, может начаться сокодвижение, и розы могут двинуться в рост. Лучше, когда уже устойчивый минус», — подчеркнула она.

По словам садовода, если уже после окучивания ощутимо потеплело и стало солнечно, то, чем укрыли розу на зиму, лучше снять, чтобы куст не загнил.

Всегда ли розы нуждаются в осеннем окучивании, как правильно его выполнять и что нужно учесть, читайте — в материале 360.ru.