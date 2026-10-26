В Наццентре помощи детям заявили об опасности публикации личных данных в Сети

Наццентр: киберсталкеры используют информацию о жертвах из соцсетей для шантажа

Киберсталкеры пользуются информацией о потенциальных жертвах, найденной в соцсетях. Чтобы защититься, нужно закрыть профили, активировать двухфакторную аутентификацию и не общаться с незнакомцами в Сети. Об этом сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям в рамках специального проекта РИА «Новости» «Код из смс».

Злоумышленники могут искать жертв в мессенджерах и соцсетях, шантажировать, угрожать, например, обнародованием интимных снимков или других подробностей личной жизни.

«Преступники изучают фотографии своих жертв, группы, в которых те состоят, комментарии друзей и знакомых, места работы, учебы, а также маршруты передвижения и привычки», — заявили в Наццентре.

Там призвали не публиковать геоданные и не рассказывать личные подробности в соцсетях. В случае киберсталкинга стоит сохранить переписки и обратиться к правоохранителям.

Ранее в Подмосковье предупредили о новой схеме мошенников. Аферисты стали притворяться работниками «службы финансового контроля».