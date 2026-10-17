Москвичам пообещали теплую погоду на выходных

Синоптик Позднякова: 17 и 18 октября погода в Москве будет теплый

Суббота и воскресенье станут последними теплыми выходными осени в Москве. Об этом РИА «Новости» заявил главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что 17 октября столбики термометров в столице покажут +13…+15 градусов, а в области — +11…+16.

«В воскресенье нас ждет переменная облачность без осадков. Ночь будет теплая — +7…+9 в Москве и +4…+9 — по региону», — добавила Позднякова.

Температура днем 18 октября в столице составит +14…+16, а в области — +12…+17 градусов.

По словам специалиста, воздух прогреется в выходные в городе на 5-6 градусов выше климатической нормы. С 19 октября начнется похолодание.

Позднякова также рассказала, что в выходные в Москве будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу составит 751 миллиметр ртутного столба в субботу и 752 — в воскресенье.

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