Мошенники стали использовать многоступенчатые схемы для обмана детей

Аферисты используют многоступенчатые схемы для обмана детей. Об этом РИА «Новости» сообщил первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Сергей Калинин.

Он отметил, что главная задача мошенников — вынудить ребенка выполнить конкретное действие, например, продиктовать код из смс, поделиться геолокацией или перейти в чат с обещанием игровых подарков.

«Такие уловки служат начальной точкой для дальнейшего развития мошеннической схемы», — добавил Калинин.

Чтобы установить контакт, злоумышленники используют не только телефон, но и соцсети и онлайн-игры.

Телефонный обман может спровоцировать клиническую депрессию, тревогу и посттравматическое стрессовое расстройство, предупредила ранее доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.