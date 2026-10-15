Сегодня 15:15 Соцсети и сериалы разучили общаться? Почему студентам все чаще нужен психолог Фото: 360.ru Эксклюзив

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Трудности в общении стали причиной более частых обращений студентов к психологам — проблема оказалось посерьезнее повышенной тревожности, депрессивных состояний и связанных с учебой вопросов. Что стоит за этим понятием и почему запрос к специалистам об отношениях превратился чуть ли не в тренд, выяснил 360.ru.

По данным «Ведомостей», в прошлом учебном году по 19% от общего числа обращений в психологические службы вузов заняли как раз темы трудностей в общении и повышенной тревожности. Проблемы с адаптацией испытывали почти 16% студентов, еще 13% отмечали депрессивные состояния, 12% — сложности в учебе, а около 9% — шли к психологам с вопросами профессионального самоопределения. В Минобрнауки отметили, что в учебном периоде 2024/25 в психологические службы обратились 140 080 студентов — 3% от общего числа обучающихся в этот год в российских университетах. Их специалисты оказывают помощь не только студентам, но и преподавательскому составу, а также административным сотрудникам вузов.

Фото: 360.ru

Кто чаще всего испытывает трудности в общении Психолог Ася Зюзина в беседе с 360.ru отметила, что психологическое сообщество сейчас наблюдает устойчивый тренд на запросы об отношениях. И трудности испытывает не только молодежь. За самим понятием, по ее словам, стоит многое, в том числе одиночество и непонимание того, как решать конфликты или выстраивать диалог со старшим поколением. Кроме того, достаточно сильное влияние оказывают и социальные сети.

Мы смотрим на картинки того, как выглядят отношения. У нас есть какие-то представления из фильмов, сериалов, особенно у подростков и молодых людей. Но это все в реальности оказывается абсолютно неприкладным.

Зюзина подчеркнула, что зачастую из беседы с клиентами 16-25 лет становится понятно: свои представления об отношениях они сформировали не по примеру родителей, а по фильмам, соцсетям и, возможно, поведению друзей. «И здесь группой риска, конечно, могут быть не только подростки, но и те, кто старше. <…> Люди и после 30 лет имеют трудности в том, чтобы построить близкие взаимоотношения и в коллективах», — добавила она.

Фото: 360.ru

Причины трудностей в общении и как с этим справиться В рабочей или студенческой среде важную роль играет онлайн-общение. Человек представляет своего собеседника и многое додумывает за него.

Но является ли на самом деле его интонация, посыл таким, каким был в задумке автора, сказать не можем. И это вызывает, например, еще больший страх или раздражение, хотя человек мог не иметь в виду ничего такого.

Вероятность ошибки в таком случае можно осознать только при встречах в реальной среде — на видеосозвоне или конференции.

Именно живое взаимодействие и общение с людьми — в группах или сообществах по интересам — станет рабочей альтернативой для тех, у кого с этим сложности. «В оффлайн-среде вы можете вживую встретиться, видеть вербальные и невербальные реакции, как человек дышит, смотрит, как люди пахнут, как на это все можно реагировать», — перечислила Зюзина. В компании, по ее словам, человек в первую очередь узнает самого себя, свои интересы, у него появляется шанс как-то их развить.

Фото: Медиасток.рф

Собеседница 360.ru обратила внимание, что психотерапию подключают только при высокой социальной тревожности с физическими проявлениями — бессонницей, паническими атаками и депрессивными состояниями.

«Если это продолжается от двух недель до нескольких месяцев, мы можем говорить, что это уже клиническая депрессия. Здесь антидепрессанты — это то, что поможет немного прийти в себя, эмоционально стабилизироваться и вернуться в социум. Потому что депрессивное состояние, тревожное, отворачивает нас от людей», — заключила она.