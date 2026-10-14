Эксперт по ЖКХ Бондарь объяснил, кто ответит за затопление подвала стоками

Эксперт по ЖКХ Бондарь: акт о залитии должны оформить в течение 12 часов

За затопление подвала или кладовой канализационными стоками обычно отвечает управляющая организация или товарищество собственников жилья. При аварии в уличном колодце ответственность может нести водоканал, сообщает RT .

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил: внутридомовые трубы относятся к общему имуществу. Обслуживающая организация обязана поддерживать их исправность. Если засор вызвали ветхие коммуникации или отсутствие профилактики, она должна возместить ущерб.

Даже если причиной стали тряпки или кошачий наполнитель, выброшенные жильцом, пострадавшему не нужно искать виновника. После выплаты компенсации обслуживающая организация может взыскать деньги с нарушителя через суд.

При аварии следует сразу позвонить в аварийно-диспетчерскую службу, записать номер заявки, время звонка и данные диспетчера. Обращение стоит продублировать через государственную информационную систему ЖКХ или приложение «Госуслуги.Дом».

Представители компании должны оформить акт в течение 12 часов после обращения, указав причину залития и опись поврежденного имущества. Если сотрудник не пришел, Бондарь рекомендовал составить акт с подписями минимум двух соседей, провести независимую оценку ущерба и направить претензию. При отказе в компенсации можно обратиться в суд.