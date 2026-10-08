В 27 регионах России снизились цены на бензин

Цены на автомобильный бензин в России снизились за неделю с 29 сентября по 5 октября в 27 регионах. Сильнее всего топливо подешевело в Марий Эл — на 2,49%, сообщило РИА «Новости» .

В Чувашии стоимость бензина уменьшилась более чем на 2%. Снижение свыше 1% Росстат также зафиксировал в Северной Осетии — Алании, Мордовии и Ростовской области.

Еще в 22 регионах цены сократились менее чем на 1%. При этом в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарском крае, а также Владимирской, Липецкой, Ульяновской, Челябинской и Архангельской областях топливо стало дешевле более чем на 0,5%.

На рынке топлива ранее возникали перебои с поставками. Для стабилизации ситуации власти ограничили экспорт бензина, ввели меры поддержки импорта и наращивания внутреннего производства, а также договорились с нефтяными компаниями о поставках топлива независимым АЗС.