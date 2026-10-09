Путин указал на объединяющую силу русского языка на всем пространстве СНГ

Русский язык является объединяющей силой на всем пространстве СНГ. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече лидеров стран Содружества.

«Мощной объединяющей силой на всем обширном пространстве Содружества является русский язык. Об этом тоже говорилось сегодня», – подчеркнул он.

Как отметил российский лидер, в 2026 году начала работу Международная организация по русскому языку. В ходе ее первого министерского заседания в Москве утвердили ключевые векторы деятельности, направленные на защиту общего культурно-гуманитарного наследия, а также на популяризацию и продвижение русского языка на международной арене.

Президент России также выразил признательность главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, который предложил учредить структуру.

Недавно Владимир Путин заявил о больших успехах стран СНГ в случае отказа от торговых барьеров.