Эксперт по ЖКХ Бондарь объяснил, как взыскать расходы после залива соседей

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил: ответственность за залив соседей изначально возлагают на собственника квартиры, откуда поступает вода. Часто он сначала сам возмещает убытки, а затем требует компенсации от виновника.

Если экспертиза установит вину мастера, требования можно предъявить компании, которая его предоставила. По закону «О защите прав потребителей» исполнитель отвечает за качество работы. Если причиной стала вина производителя техники, претензию следует направить ему.

Бондарь рекомендовал обратиться в суд при отказе возместить ущерб или отсутствии ответа более 10 дней. Для этого нужно собрать договор об оказании услуг, переписку с мастером, чеки на работы или покупку техники. Свидетели также могут подтвердить, что работу выполнял именно этот специалист.