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    Пенсионерка подала заявление на сваху, не нашедшую ей мужа в Рязани

    Фото: РИА «Новости»

    Обманутая свахой 61-летняя жительница Рязани написала заявление в полицию. Она заплатила 160 тысяч рублей за поиск мужа, но ни один из кандидатов не подошел. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

    Пенсионерка специально ради профессиональной свахи приехала в Москву. За описание мужчины она отдала 10 тысяч рублей, еще 150 тысяч за договор о поиске.

    Женщина просила подобрать военного возрастом 57-68 лет, ростом от 178 сантиметров с серьезными намерениями. Предложенные кандидаты не подошли, так как не выходили на связь, жили в других городах и странах либо находились в процессе развода без планов вступать в серьезные отношения.

    При расторжении контракта сваха согласилась вернуть только 30 тысяч рублей. Невесту это не устроило. Она нашла другую недовольную клиентку, потратившую 270 тысяч рублей, и вместе с ней обратилась в полицию.

    Ранее китаец пожаловался на русскую жену. Он не ожидал, что ее тело покрыто жесткими волосками.

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