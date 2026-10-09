В Кемеровской области ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей

Режим повышенной готовности из-за выхода медведей к людям ввели в восьми округах Кемеровской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона.

Из-за активности медведей в этих округах отменили все спортивно-туристические мероприятия.

Число оперативных групп увеличили с 13 до 21. В них работают госинспекторы министерства и охотники — 87 человек. Они выезжают на поступающие сигналы круглосуточно, обследуют территории и отслеживают, как перемещаются хищники. Также в регионе разработали алгоритм действий, который позволяют оценить ситуацию и принять правильное решение.

При этом месяц назад режим действовал в пяти муниципальных образованиях Кемеровской области.

Ранее стало известно, что девушка с собакой спаслась после встречи с медведем в Карелии.