В Кемеровской области ввели режим повышенной готовности из-за выхода медведей
Режим повышенной готовности из-за выхода медведей ввели в Кемеровской области
Режим повышенной готовности из-за выхода медведей к людям ввели в восьми округах Кемеровской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона.
Из-за активности медведей в этих округах отменили все спортивно-туристические мероприятия.
Число оперативных групп увеличили с 13 до 21. В них работают госинспекторы министерства и охотники — 87 человек. Они выезжают на поступающие сигналы круглосуточно, обследуют территории и отслеживают, как перемещаются хищники. Также в регионе разработали алгоритм действий, который позволяют оценить ситуацию и принять правильное решение.
При этом месяц назад режим действовал в пяти муниципальных образованиях Кемеровской области.
Ранее стало известно, что девушка с собакой спаслась после встречи с медведем в Карелии.