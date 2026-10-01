360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Генпрокурор России на саммите ШОС призвал защитить детей от опасных увлечений

    Фото: Пресс-служба Генеральной прокуратуры России

    Генеральный прокурор России Александр Гуцан принял участие в 24-м профильном саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

    В заседании, посвященном защите традиционных семейных ценностей и профилактике распространения противоправного контента среди несовершеннолетних, участвовали представители центрального аппарата организации, стран-членов и партнеров по диалогу.

    «От того, какими вырастут наши дети, зависит общее будущее– Мы должны защитить их от насилия, криминала, разрушительной идеологии, опасных увлечений и еще многих угроз, препятствующих гармоничному развитию», — отметил генпрокурор.

    Гуцан выступил с докладом о профилактике вовлечения несовершеннолетних в деструктивные течения и повышение роли традиционных ценностей в воспитании и образовании.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что ШОС превратилась в стержневую опору безопасности и устойчивого развития на евразийском пространстве.