Генпрокурор России на саммите ШОС призвал защитить детей от опасных увлечений

Генеральный прокурор России Александр Гуцан принял участие в 24-м профильном саммите Шанхайской организации сотрудничества. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В заседании, посвященном защите традиционных семейных ценностей и профилактике распространения противоправного контента среди несовершеннолетних, участвовали представители центрального аппарата организации, стран-членов и партнеров по диалогу.

«От того, какими вырастут наши дети, зависит общее будущее– Мы должны защитить их от насилия, криминала, разрушительной идеологии, опасных увлечений и еще многих угроз, препятствующих гармоничному развитию», — отметил генпрокурор.

Гуцан выступил с докладом о профилактике вовлечения несовершеннолетних в деструктивные течения и повышение роли традиционных ценностей в воспитании и образовании.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что ШОС превратилась в стержневую опору безопасности и устойчивого развития на евразийском пространстве.