Фейк: Лисовский оценил последствия ухода Набиуллиной с поста главы ЦБ

Видео с речью Лисовского об уходе Набиуллиной из ЦБ оказалось подложным

В соцсетях распространяется видео, в котором экономист Павел Лисовский якобы рассуждает о последствиях отставки главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Однако оно оказалось фейковым.

Фейк

В телеграм-каналах и группах завирусилась видеозапись, в которой экономист Павел Лисовский якобы рассуждает о возможных последствиях отставки главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

В ролике поднимается вопрос о причинах, по которым ей не позволяют покинуть занимаемый пост, об отсутствии привлечения к ответственности, а также о возможных влиятельных покровителях, обеспечивающих ей защиту.

При этом автор высказывает мнение, что даже отставка Набиуллиной вряд ли приведет к существенным изменениям и повлияет на текущую ситуацию.

Правда

На самом деле Павел Лисовский не делал заявлений об Эльвире Набиуллиной. Распространяемое видео является фейком, созданным на основе оригинального выпуска программы «Рациональный бизнес» про аптечный рынок от 19 августа 2026 года.

Информация о том, что Набиуллина покинула свой пост, не соответствует реальности. Официальный сайт Банка России подтверждал, что она продолжает оставаться председателем ЦБ и членом совета директоров.

Набиуллина 1 октября 2026 года, после распространения слухов, встретилась с руководителями компаний Ассоциации европейского бизнеса в статусе председателя Банка России.

Кроме того, Лисовский специализируется на фармацевтической отрасли. Комментирование политики Центрального банка и деятельности его должностных лиц не относится к сфере его профессиональной компетенции.

Спекуляции возникают на фоне установленного срока полномочий Эльвиры Набиуллиной, который истекает в конце июня 2027 года. Основным документом, регулирующим назначение Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Центрального банка Российской Федерации, является постановление Государственной думы от 21 апреля 2022 года.

Согласно статье 14 Федерального закона № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», председатель Банка России назначается сроком на пять лет. При этом одно и то же лицо не может занимать эту должность более трех сроков подряд.

Первое назначение Набиуллиной состоялось в 2013 году, повторное — в 2018 году, третье — в 2022 году. Ее действующий пятилетний срок полномочий, начавшийся 24 июня 2022 года, завершается 24 июня 2027 года.

Таким образом, видео, в котором экономист Павел Лисовский якобы рассуждает о последствиях отставки главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, является фейковым.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.