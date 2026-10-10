Часть россиян получит пенсии за ноябрь досрочно

Россияне, которым пенсию обычно перечисляют в начале месяца, в ноябре получат выплаты с учётом праздничных и выходных дней. Об этом «РИА Новости» сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

«Пенсии перечислят досрочно, 3 ноября», — отметила она.

По словам Подольской, 3 ноября деньги поступят тем, кому пенсию обычно переводят третьего числа, а также получателям, чья дата выплаты приходится на праздничный день.

Изменится и график для граждан, которым пенсия обычно приходит первого числа. Поскольку в 2026 году 1 ноября выпадает на воскресенье, средства перечислят заранее — в последний рабочий день октября, 30 октября.

Выплаты, запланированные на 2, 5 и 6 ноября, пройдут без изменений: эти даты приходятся на обычные рабочие дни. Таким образом, сроки зачисления зависят от установленного графика конкретного получателя.

Ранее стала известна разница между наибольшей и наименьшей пенсиями в России.