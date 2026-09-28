Эксперт по ЖКХ Бондарь объяснил, как оспорить забор соседа на своем участке
Россиян предупредили, что глухой забор в СНТ требует согласия соседей
Если соседский забор заходит на чужой участок, действовать нужно через претензию, надзорные органы или суд. Порядок действий разъяснил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, сообщает RT.
Сначала Бондарь советует проверить границы участка и правила установки ограждений. В садовых товариществах на границе рекомендуется ставить сетчатый забор высотой от 1,2 до 1,8 м. Глухой забор допустим при письменном согласии обеих сторон или разрешении в уставе товарищества. Для участков под индивидуальное жилищное строительство действуют местные правила благоустройства.
Если есть подозрение на захват земли, эксперт рекомендует получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости и пригласить кадастрового инженера. Он проведет замеры и составит акт выноса межевых знаков. Если разговор с соседом не поможет, ему следует отправить претензию почтой с уведомлением о вручении и дать около месяца на устранение нарушения.
Захват участка могут проверить Росреестр и районная администрация. За самовольное занятие чужой земли грозит штраф не менее 5 тыс. рублей. Если забор стоит на чужой территории, владелец участка может потребовать устранить препятствие через суд. Вред от ограды на меже, например недостаток света для посадок, придется подтвердить экспертизой. При победе в суде расходы на юристов и экспертизы можно взыскать с ответчика.