«Жили, живут и будут жить в России». Захарова рассказала о своей семье
Захарова заявила, что ее семья жила, живет и будет жить в России
Семья официального представителя МИД России Марии Захаровой всегда жила и будет жить в России. Об этом дипломат рассказала ТАСС, комментируя выборы.
«Я как гражданин России, не как официальный представитель [внешнеполитического ведомства], а именно как человек, чьи предки и семья жили, живут и будут жить в России, скажу следующее: это не формальность, это не просто обязательная процедура», — подчеркнула она.
Захарова назвала выборы не просто возможностью реализовать некое право, а то, как народ будет управлять жизнью. Это зависит от волеизъявления россиян.
К закрытию участков 19 сентября явка на выборах превысила 44%.