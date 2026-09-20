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    «Жили, живут и будут жить в России». Захарова рассказала о своей семье

    Захарова заявила, что ее семья жила, живет и будет жить в России

    Belkin Alexey/news.ru
    Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

    Семья официального представителя МИД России Марии Захаровой всегда жила и будет жить в России. Об этом дипломат рассказала ТАСС, комментируя выборы.

    «Я как гражданин России, не как официальный представитель [внешнеполитического ведомства], а именно как человек, чьи предки и семья жили, живут и будут жить в России, скажу следующее: это не формальность, это не просто обязательная процедура», — подчеркнула она.

    Захарова назвала выборы не просто возможностью реализовать некое право, а то, как народ будет управлять жизнью. Это зависит от волеизъявления россиян.

    К закрытию участков 19 сентября явка на выборах превысила 44%.