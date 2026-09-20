Захарова заявила, что ее семья жила, живет и будет жить в России

Семья официального представителя МИД России Марии Захаровой всегда жила и будет жить в России. Об этом дипломат рассказала ТАСС , комментируя выборы.

«Я как гражданин России, не как официальный представитель [внешнеполитического ведомства], а именно как человек, чьи предки и семья жили, живут и будут жить в России, скажу следующее: это не формальность, это не просто обязательная процедура», — подчеркнула она.

Захарова назвала выборы не просто возможностью реализовать некое право, а то, как народ будет управлять жизнью. Это зависит от волеизъявления россиян.

К закрытию участков 19 сентября явка на выборах превысила 44%.