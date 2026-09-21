Садовод назвал три ошибки посадки цветов под зиму

Осенью можно подготовить клумбы, которые весной зацветут на две недели раньше соседских. О том, как правильно провести подзимний посев, 360.ru рассказала председатель регионального отделения «Союза садоводов России» Татьяна Олейник.

Первое правило касается сроков и температуры. Семена не стоит высевать, пока почва все еще теплая, а на улице плюсовая температура.

«Семена высаживаем в открытый грунт при устойчивой нулевой температуре, чтобы не было плюса. Небольшой заморозок, изморозь на грунте. Почему именно такая температура, а не плюс? Если будет плюсовая температура, солнце пригреет, семена пойдут в рост, а потом ударит мороз — они погибнут. Нужен устойчивый ноль и небольшие заморозки», — пояснила Олейник.

Второе правило — норма высева. Подзимний посев эксперт сравнила с лотереей: заранее неизвестно, какой процент семян взойдет и какой будет зима.

«Неясно, какой процент семян взойдет и какая будет зима. Поэтому норму высева нужно увеличить раза в два. В зависимости от того, что указано на этикетке по каждому сорту, можно смело высаживать в два раза больше. Лучше пусть взойдет больше, чем останется мало», — сказала садовод.

Третье правило — грамотный выбор культур. Среди неприхотливых летников Олейник выделила календулу, космею, алиссум и гацанию.

«Из неприхотливых: календула — декоративна в течение всего летнего сезона, яркая даже при заморозках, хорошо стоит в небольших вазочках. Космея — тоже прекрасно себя чувствует. Алиссум — хорошо идет в подбивку для миксбордеров и бордюров. Гацания тоже подходит», — рассказала она.