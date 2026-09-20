Два дня голосования в Подмосковье прошли спокойно и без серьезных нарушений

В Московской области первые два дня голосования прошли спокойно и без серьезных нарушений. Об этом сообщил секретарь Избирательной комиссий региона Руслан Фурс на брифинге в Центре общественного наблюдения.

Он напомнил, что все вопросы жителей обрабатывает служба заботы Избиркома, работает горячая линия.

«На все вопросы и обращения даются ответы в соответствии с законом. Выборы вступили на финишную прямую, остался сегодня еще один день», — сказал Фурс.

К концу второго дня выборов явка в Московской области составила 38,81%, на избирательных участках проголосовали 32,84% избирателей, 83,04% — с помощью ДЭГ.