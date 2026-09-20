Стартовал заключительный день парламентских выборов

В Москве и Подмосковье в третий день выборов открылись избирательные участки

Избирательные участки открылись в 08:00 в Москве и Подмосковье 20 сентября. Воскресенье — основной и заключительный день парламентских выборов в России.

По данным ЦИК на 18:15 19 сентября, явка на выборах в Госдуму составляла 40,01%. К 18:00 фиксировалась цифра 39,35%. Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 80%.

Лидерами по явке стали ДНР, ЛНР, Тува, Брянская область и Кузбасс. За рубежом проголосовали более 23 тысяч россиян. Выборы завершатся в 20:00 по московскому времени, первые предварительные результаты ожидаются после 21:00.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва и другие совмещенные с ними выборы проходят с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. В федеральном избирательном округе представлены 10 партий: «Единая Россия», ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Новые люди».

В Московской области также проходят выборы в Мособлдуму.

Подробно о ходе голосования на участках и в электронном виде читайте в материале 360.ru.