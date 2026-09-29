Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил, что на городских территориях за уборку отвечает администрация

Уборка листвы на придомовом участке входит в обязанности управляющей компании. Если листья не убирают, жители могут подать жалобу через «Госуслуги. Дом», сообщает NEWS.ru .

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь пояснил: управляющая компания отвечает за чистоту сформированного придомового участка. На городских аллеях и в скверах уборку организует местная администрация через подрядчиков и службы благоустройства.

По словам эксперта, газоны вдоль дорог, тротуары и дворовые дорожки должны оставаться чистыми. При этом в лесопарках и крупных скверах листву могут оставлять для сохранения экосистемы.

Сжигать собранные листья во дворах и на улицах запрещено: коммунальные службы должны упаковать их в мешки и вывезти. Если управляющая компания не убирает двор, Бондарь советует направить обращение через «Госуслуги. Дом». Для жалоб на городские территории он назвал сервис «Наш город» в Москве, «Добродел» в Московской области и «Госуслуги. Решаем вместе» в других регионах.