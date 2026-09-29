360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил, что на городских территориях за уборку отвечает администрация

    Уборка листвы на придомовом участке входит в обязанности управляющей компании. Если листья не убирают, жители могут подать жалобу через «Госуслуги. Дом», сообщает NEWS.ru.

    Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь пояснил: управляющая компания отвечает за чистоту сформированного придомового участка. На городских аллеях и в скверах уборку организует местная администрация через подрядчиков и службы благоустройства.

    По словам эксперта, газоны вдоль дорог, тротуары и дворовые дорожки должны оставаться чистыми. При этом в лесопарках и крупных скверах листву могут оставлять для сохранения экосистемы.

    Сжигать собранные листья во дворах и на улицах запрещено: коммунальные службы должны упаковать их в мешки и вывезти. Если управляющая компания не убирает двор, Бондарь советует направить обращение через «Госуслуги. Дом». Для жалоб на городские территории он назвал сервис «Наш город» в Москве, «Добродел» в Московской области и «Госуслуги. Решаем вместе» в других регионах.

    Читайте также

    Ветеринар назвал плюсы онлайн-консультаций для животных

    Ingram Images/Global Look Press

    Время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона в 11:30 составило 7,5 часа

    В Московском регионе завершился третий день голосования

    Стали известны самые популярные экскурсионные направления у россиян этой осенью

    Два дня голосования в Подмосковье прошли спокойно и без серьезных нарушений

    В Госдуме назвали категории россиян с правом на досрочную пенсию

    Спелеолог объяснил маловероятность версии пропажи Усольцевых в пещере

    Vladimir Skovorodnikov/Russian Look

    Проценты по программе «Семейная ипотека» привяжут к количеству детей

    Финансист разъяснил, при каком условии банк вернет украденные мошенниками деньги

    IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha

    В России заработал сервис «Защита от мошенников сети»

    Жена Петросяна попала в базу «Миротворца»

    Соцсети Татьяны Брухуновой

    Россиян предупредили о мошенничестве с цветами ко Дню учителя