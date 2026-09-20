В Московском регионе завершился третий день голосования

Третий, последний день голосования завершился в Московской области. Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени.

К 15:00 явка на выборах в Подмосковье составила 45,81%, на избирательных участках проголосовали 40,06% избирателей, с помощью ДЭГ — 88,64%.

По России явка к 18:00 достигла 54,52%. На федеральной платформе дистанционного электронного голосования свой выборы сделали уже более 90% избирателей.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября, в федеральном бюллетене — 10 партий. В некоторых регионах также выбирают губернаторов, муниципальных депутатов и парламентариев заксобраний.