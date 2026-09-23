Финансист разъяснил, при каком условии банк вернет украденные мошенниками деньги

Финансист Сафиулин: если банк не распознал аферу, то вернет украденные деньги

По закону банки компенсируют украденные аферистами средства, если кредитная организация проигнорировала признаки подозрительной операции и не предупредила об этом клиента. Об этом РИА «Новости» рассказал федеральный эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Марат Сафиулин.

«Деньги должны быть возвращены банком при условии, если он проигнорировал признаки мошеннической операции, не направил клиенту уведомление о подозрительной операции и не приостановил платеж на два дня», — пояснил он.

Кроме того, банки компенсируют похищенные средства, если клиент своевременно уведомил их об этом. Если тянуть время, то кредитная организация сможет избежать ответственности, доказав его неосторожность.

Сафиулин также предупредил, когда банк на законных основаниях откажет в возмещении ущерба. Это в том случае, если клиент под влиянием социальной инженерии собственноручно подтвердил перевод.

Ранее в компании F6 предупредили, что аферисты рассылают россиянам лжесообщения о долгах по налогам.