Эксперт Лутовинова объяснила, почему короткие отлучки не считаются прогулом

Россиян предупредили, что повторные нарушения могут привести к увольнению

Перекур или личный звонок сами по себе не дают основания для увольнения. Об этом рассказала руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Ольга Лутовинова, сообщает RT .

Эксперт пояснила: прогул предполагает непрерывное отсутствие без уважительной причины всю смену, рабочий день или более четырех часов подряд. Складывать короткие отлучки нельзя. Закон не предусматривает специального перерыва на курение, но компания может определить порядок таких пауз во внутренних правилах.

За повторное неисполнение обязанностей возможно увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК России. Для этого у сотрудника должно быть неснятое дисциплинарное взыскание, а работодатель обязан соблюсти процедуру и сроки.

Наказание должно соответствовать тяжести проступка. Если перекуры и звонки не привели к серьезным последствиям, суд может признать увольнение несоразмерным, обязать компанию восстановить работника и выплатить компенсацию за вынужденный прогул. Важно учитывать причины нарушения, прежнее отношение к труду и стаж в компании.

Лутовинова рекомендовала сначала обсудить с сотрудником задачи и причины снижения результатов. По ее словам, задержки после работы из-за длительных перекуров не дают повода требовать доплату за переработку.