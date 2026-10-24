Россиянам могут предоставить новый способ получения пенсий

Цифровое удостоверение «Макс» могут начать использовать для получения пенсии

Минтруд России предложил разрешить пенсионерам подтверждать личность при получении выплат в отделениях «Почты России» с помощью цифрового удостоверения в мессенджере «Макс». Об этом РИА «Новости» сообщил доцент Университета имени О. Е. Кутафина Кирилл Карпов.

Если инициативу примут, получателю пенсии будет достаточно предъявить сотруднику почты QR-код из электронного документа в приложении. Таким образом, цифровое удостоверение смогут использовать вместо бумажного паспорта при выдаче выплат.

По словам Карпова, электронный документ в «Макс» уже позволяет подтверждать право на отдельные льготы. В частности, его можно использовать для получения скидок в магазинах и льготного посещения музеев.

Предложение Минтруда касается именно идентификации при получении пенсии через почтовые отделения. Окончательное решение о введении такого порядка зависит от дальнейшего рассмотрения инициативы.

Ранее стало известно, что в 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды.