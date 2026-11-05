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    Останкинская телебашня отметила 59-й день рождения

    Останкинская телебашня 5 ноября отмечает день рождения. Ее проект стал одним из самых необычных инженерных решений советской эпохи: конструкцию высотой более полукилометра выполнили из предварительно напряженного железобетона, а устойчивость обеспечили не глубоким фундаментом, а собственным весом основания.

    Автором проекта стал инженер Николай Никитин. По распространенной истории, образ башни ему подсказала перевернутая лилия: центральная опора переходит в расширяющееся основание с десятью опорными элементами, напоминающими лепестки.

    Глубина заложения фундамента составляет всего несколько метров — значительно меньше высоты сооружения. При этом массивное основание удерживает башню за счет своей массы и особенностей конструкции.

    Строительство продолжалось около семи лет и сопровождалось перерывами. В 1967 году Останкинская башня стала самым высоким сооружением в мире. Сегодня она остается самой высокой телебашней Европы и одним из главных символов Москвы.

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