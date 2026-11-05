Останкинская телебашня отметила 59-й день рождения

Останкинская телебашня 5 ноября отмечает день рождения. Ее проект стал одним из самых необычных инженерных решений советской эпохи: конструкцию высотой более полукилометра выполнили из предварительно напряженного железобетона, а устойчивость обеспечили не глубоким фундаментом, а собственным весом основания.

Автором проекта стал инженер Николай Никитин. По распространенной истории, образ башни ему подсказала перевернутая лилия: центральная опора переходит в расширяющееся основание с десятью опорными элементами, напоминающими лепестки.

Глубина заложения фундамента составляет всего несколько метров — значительно меньше высоты сооружения. При этом массивное основание удерживает башню за счет своей массы и особенностей конструкции.

Строительство продолжалось около семи лет и сопровождалось перерывами. В 1967 году Останкинская башня стала самым высоким сооружением в мире. Сегодня она остается самой высокой телебашней Европы и одним из главных символов Москвы.