Акция «Пирог на четвертое» объединила регионы России

Акция «Пирог на четвертое» прошла от Московской области до Сахалина

Акция «Пирог на четвертое» объединила жителей разных регионов и стала поводом для семейных встреч и новых традиций. Инициатива, приуроченная ко Дню народного единства, появилась в сообществе «Мастерской новых медиа».

Участники готовили пироги по семейным и местным рецептам, проводили гастрономические мастер-классы и приглашали близких за общий стол. К акции присоединились россияне от Московской области до Сахалина, от Архангельска до Адыгеи, а также из Новосибирска и Татарстана.

При содействии фонда «Защитники Отечества» активисты и волонтеры отправляли выпечку бойцам-фронтовикам и жителям приграничных регионов. По словам волонтера, сосчитать количество приготовленных блюд практически невозможно. Только одна повар призналась, что испекла 600 пирогов.

«Эта инициатива — еще один повод собраться вместе, провести время с близкими и подарить друг другу тепло и заботу», — заявила глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Телеведущая Тутта Ларсен присоединилась к инициативе и предложила всем семьям испечь пирог и разделить его с близкими. Тем временем на официальном сайте проекта можно проголосовать за лучший кулинарный шедевр своего региона.

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