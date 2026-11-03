Деменция у собак. Ветеринар назвал первые признаки болезни

Собаки могут страдать от когнитивной дисфункции, подобной деменции. Она проявляется в забывчивости, плохом сне и тревожности. Об этом ассистент кафедры хирургии, акушерства и патологии мелких животных Казанского государственного аграрного университета Анастасия Балмакова сообщила «Газете.ru» .

«В мозге пожилого животного начинает откладываться бета-амилоид, из-за которого нейроны постепенно теряют способность работать и отмирают, кора больших полушарий истончается, а отделы мозга, отвечающие за память и ориентацию в пространстве, уменьшаются в объеме», — объяснила она.

Когнитивная дисфункция у питомца может проявиться в возрасте старше восьми-девяти лет. Балмакова сообщила, что хотя бы один симптом есть у 20–60% пожилых собак.

Это страх оставаться дома в одиночестве, забывание команд, справление нужды мимо привычного места. Пес может теряться в квартире и плохо спать.

Ранее о существовании деменции у кошек сообщил ветеринарный врач Михаил Шеляков.