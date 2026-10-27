В России предложили сделать День бабушек и дедушек государственным праздником

Гриб: День бабушек и дедушек нужно сделать государственным праздником

День бабушек и дедушек, который отмечают 28 октября, следует сделать государственным праздником. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

По его мнению, праздник должен отмечаться по всей стране. Это станет знаком уважения к тем, кто воспитывает внуков и помогает своим детям.

Гриб подчеркнул, что уважение к старшему поколению — важная часть продвижения семейных и духовно-нравственных ценностей. Поддерживать их нужно разными способами, в том числе через вручение общественных и государственных наград.

Замсекретаря ОП также отметил, что поддержка старшего поколения — один из важнейших пунктов в воспитании детей и молодежи.

Ранее зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло предложил предоставить право на досрочный выход на пенсию бабушкам и дедушкам ради помощи в воспитании внуков.