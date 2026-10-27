«Не топят, экономят». Рената Литвинова пожаловалась, что замерзает в парижской квартире

Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в своей квартире в Париже

Актриса и режиссер Рената Литвинова пожаловалась, что мерзнет в своей большой парижской квартире из-за отсутствия полноценного отопления. Об этом она рассказала на шоу «Живой Ургант», сообщил Super.ru .

Концерт состоялся во французской столице 25 октября, видео выступления быстро распространились в интернете.

«У меня гигантская квартира, очень долго не отапливаемая. Потому что не топят, экономят», — призналась артистка.

В тоже время она сравнила Париж с музеем.

«Здесь очень красиво, здесь очень дружественно, но здесь есть некоторые осложнения. Ну, а где их нет?» — отметила Рената Литвинова.

Ранее эмигрировавшая во Францию знаменитость, призналась, что скучает по России. Несмотря на ностальгию, Литвинова счастлива, так как всегда мечтала состариться в Париже. Ей хотелось будучи пенсионеркой «таскаться по кафе, делать укладки, носить красивые вещи».