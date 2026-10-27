360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    «Не топят, экономят». Рената Литвинова пожаловалась, что замерзает в парижской квартире

    Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в своей квартире в Париже

    Фото: РИА «Новости»

    Актриса и режиссер Рената Литвинова пожаловалась, что мерзнет в своей большой парижской квартире из-за отсутствия полноценного отопления. Об этом она рассказала на шоу «Живой Ургант», сообщил Super.ru.

    Концерт состоялся во французской столице 25 октября, видео выступления быстро распространились в интернете.

    «У меня гигантская квартира, очень долго не отапливаемая. Потому что не топят, экономят», — призналась артистка.

    В тоже время она сравнила Париж с музеем.

    «Здесь очень красиво, здесь очень дружественно, но здесь есть некоторые осложнения. Ну, а где их нет?» — отметила Рената Литвинова.

    Ранее эмигрировавшая во Францию знаменитость, призналась, что скучает по России. Несмотря на ностальгию, Литвинова счастлива, так как всегда мечтала состариться в Париже. Ей хотелось будучи пенсионеркой «таскаться по кафе, делать укладки, носить красивые вещи».

    Читайте также

    Юбилей Николая Баскова. Как «натуральный блондин» превратился в героя эстрады

    Николай Басков, 2026 год. Алексей Майшев

    Врач развенчал миф о трупном яде

    сгенерировано с помощью ИИ

    «Из-за деградации». Ивана Золо задержали в Донецке

    стоп-кадр видео

    Юбилей Николая Баскова. Как «натуральный блондин» превратился в героя эстрады

    Николай Басков, 2026 год. Алексей Майшев

    Врач развенчал миф о трупном яде

    сгенерировано с помощью ИИ

    «Из-за деградации». Ивана Золо задержали в Донецке

    стоп-кадр видео