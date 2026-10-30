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    Мошенники начали обманывать россиян под видом сотрудников маркетплейсов

    Фото: РИА «Новости»

    Аферисты придумали новую схему обмана — начали представляться сотрудниками маркетплейсов. Об этом со ссылкой на МВД сообщило РИА «Новости».

    Мошенники связываются с пользователями и рассказывают о якобы положенном за активное использование сервиса подарке. Для получения бонуса требуют назвать код из СМС, а затем просят ждать уведомление о доставке подарка в приложении маркетплейса.

    После этого в схему вступает сообщник, который представляется сотрудником правоохранительных органов. В результате он убеждает жертву передать аферистам деньги, чтобы «задекларировать» все сбережения и «помешать злоумышленникам».

    Ранее мошенники начали отправлять россиянам заархивированные повестки с вредоносным программным обеспечением. В сообщении к файлу пишут, что гражданину якобы передали повестку о вызове на следственные действия. Чтобы заставить пользователя открыть зараженный вирусом архив, преступники ссылаются на статьи УПК.

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