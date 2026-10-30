Мошенники начали обманывать россиян под видом сотрудников маркетплейсов

Аферисты придумали новую схему обмана — начали представляться сотрудниками маркетплейсов. Об этом со ссылкой на МВД сообщило РИА «Новости» .

Мошенники связываются с пользователями и рассказывают о якобы положенном за активное использование сервиса подарке. Для получения бонуса требуют назвать код из СМС, а затем просят ждать уведомление о доставке подарка в приложении маркетплейса.

После этого в схему вступает сообщник, который представляется сотрудником правоохранительных органов. В результате он убеждает жертву передать аферистам деньги, чтобы «задекларировать» все сбережения и «помешать злоумышленникам».

Ранее мошенники начали отправлять россиянам заархивированные повестки с вредоносным программным обеспечением. В сообщении к файлу пишут, что гражданину якобы передали повестку о вызове на следственные действия. Чтобы заставить пользователя открыть зараженный вирусом архив, преступники ссылаются на статьи УПК.