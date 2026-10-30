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    Фейк: за празднование Хэллоуина в России точно оштрафуют

    Сообщения о штрафах за празднование Хэллоуина в России оказались фейком

    Фото: РИА «Новости»

    Информация об обязательных штрафах за празднование Хэллоуина начала распространяться в социальных сетях и мессенджерах. Эти данные оказались неправдой.

    Фейк

    Авторы постов утверждают, что в России запрещена любая атрибутика Хэллоуина. Они уверяют, что россиян якобы привлекают к ответственности за тематические костюмы и праздничный декор. В качестве доказательства приводится фейковая статистика — пишут о том, что за год в стране выдали более 100 постановлений со штрафами.

    Правда

    На самом деле утверждение о том, что празднование Хэллоуина в России автоматически влечет за собой штраф, — неправда. В российском законодательстве нет федерального запрета на сам праздник, а тыквы, летучие мыши, костюмы вампиров, зомби, ведьм и привидений сами по себе не служат основанием для наказания.

    В распространяемых фейках смешаны два разных тезиса: празднование Хэллоуина и публичная демонстрация запрещенной символики. Речь идет не о празднике как таковом, а о применении статьи 20.3 КоАП РФ к атрибутике организаций, признанных в РФ экстремистскими.

    В частности, правовые риски связаны с запретом Международного движения сатанизма*, которое Верховный суд России признал экстремистским в июле 2025 года.

    Как пояснил адвокат Алексей Белоус, никакого списка «запрещенных хэллоуинских картинок» в законодательстве не существует. Мистический рисунок на одежде сам по себе не делает человека правонарушителем.

    Изображения пентаграммы, перевернутого креста или даже Бафомета не считаются автоматически противоправными в любом контексте — ключевое значение имеют связь с запрещенной организацией и обстоятельства демонстрации.

    За что могут оштрафовать

    За публичное демонстрирование символики экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП РФ) действительно предусмотрена ответственность:

    Для исключения правовых рисков достаточно не использовать на декорациях и костюмах эмблемы и лозунги запрещенных организаций. Традиционные символы (тыквы, черепа, привидения, летучие мыши) закон не запрещает.

    Утверждение про «сто с лишним дел за Хэллоуин» — это манипуляция. Данные приводятся в публикации РИА «Новости» от 24 октября 2026 года со ссылкой на адвоката Олега Зернова.

    Однако специалист говорил о постановлениях за публичную демонстрацию сатанинской символики за минувший год (в основном за публикации в соцсетях), а не о штрафах за проведение Хэллоуина. Кроме того, приведенные цифры являются частной оценкой юриста, это не официальная ведомственная статистика.

    Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

    * Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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