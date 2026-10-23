«Московскую немецкую газету» признали иноагентом в России

Статус иноагента также получило выпускающее издание общество с ограниченной ответственностью «Мави Групп»*.

Одновременно с этим в реестр была включена Ассоциация некоммерческих организаций «Международный союз немецкой культуры»*, которая выступает официальным учредителем газеты.

В отношении ресурсов организаций применят установленные законом ограничения.

О том, чьи интересы продвигала редакционная политика издания и как связаны ее многолетние российские издатели — чета русских немцев Мартенс — с однофамильцем и коллегой, предлагавшим Украине «помочь убить больше русских», читайте в материал-расследовании 360.ru.

* Признаны иностранными агентами в России