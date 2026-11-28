Власти России установили единый тариф на электроэнергию для жителей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Об этом сообщила в мессенджере «Макс» Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Теперь к тарифам будет применяться понижающий коэффициент в диапазоне от 0,7 до 1 вне зависимости от местоположения участка и формы заключения договора», — отметили в документе.

Ранее понижающий коэффициент применялся только для жителей СНТ только при коллективном заключении договора, сейчас его будут применять и для тех, кто заключил договор с поставщиком напрямую. Новое решение повысит прозрачность отношений между поставщиками и потребителями, отметили в ФАС.

Ранее в Госдуме объяснили, как российские дачники могут оплачивать электроэнергию по пониженному тарифу, если на региональном уровне установлена соответствующая скидка.