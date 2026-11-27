Большинство россиян заявили, что хорошая зарплата — от 100 до 150 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«Чаще всего участники опроса отмечали, что хорошая зарплата с учетом их профессиональных навыков составляет 100–150 тысяч рублей. Так считают 38%. Зарплата в пределах 100 тысяч рублей устроила бы 27,3%», — отметили аналитики.

Чуть более 19% считают оптимальной зарплатой сумму в 150-200 тысяч, еще 10% хотели бы получать от 200 до 300 тысяч рублей. Более высокую зарплату хотели бы получать 5,4% респондентов.

Аналитики посчитали, что средняя сумма желаемого дохода составляет 148,2 тысячи рублей.

К 2030 году МРОТ в России обещали увеличить до 35 тысяч рублей. К 2027 году величина МРОТ составит уже 28 935 рублей.