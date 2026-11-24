Новый инвестиционный цикл российская промышленность могла бы запустить при ключевой ставке 6-7% в течение года. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с ТАСС .

«Мы слышим высказывания, что сейчас только у оборонной области все хорошо, но нам ничуть не легче, чем другим», — подчеркнул глава Ростеха.

По его словам, большую часть прибыли съедают проценты по кредитам.

Например, за 2025 год госкорпорация получила выручку 4,5 триллиона рублей, на четверть больше, чем годом ранее. При этом прибыль на все 800 входящих в нее предприятий составила лишь 76 миллиардов — на 42% меньше, чем в 2024 году.

В НИОКРы Ростех вкладывает 200-300 миллиардов в год, в основном государственные средства.

«А по-хорошему при нашей выручке мы должны бы инвестировать 500 млрд собственных средств в новые разработки из прибыли, но такой прибыли у нас нет», — заключил Чемезов.

Ранее глава РСПП Александр Шохин предположил, что ключевую ставку не будут снижать до февраля.