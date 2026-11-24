По закону компании в большинстве случаев не обязаны оплачивать сотрудникам дорогу до места работы, по есть исключения. Об этом рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Она подчеркнула, что сам по себе долгий путь работников не накладывает никаких обязательств.

«Если развоз, компенсация проезда или такси уже предусмотрены договором или внутренними документами, работодатель связан этими условиями», — добавила специалист.

В то же время сотрудник имеет право письменно обратиться к руководителю с аргументированной просьбой о той или иной помощи с проездом, а компания может в добровольном порядке ее удовлетворить.

Обязательно помогать сотрудникам добираться до работы компания обязана при вахтовом методе. Также требуется возмещать расходы на поездки, которые входят в трудовую функцию.

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