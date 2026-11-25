Новак раскрыл, как в России покрывается дефицит топлива
Новак: Россия восполняет нехватку топлива за счет зарубежных поставок
На российском рынке возник недостаток топлива, который власти восполняют за счет зарубежных поставок. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак, сообщила ИС «Вести».
По его словам, текущая ситуация остается стабильной, несмотря на нехватку отдельных объемов нефтепродуктов.
«На текущий момент ситуация нормальная, хотя есть, безусловно, дефицит, который покрывается за счет внешних поставок», — заявил Новак.
Накануне президент России Владимир Путин назвал главной задачей внутреннего российского рынка бесперебойное снабжение страны топливом.
В начале ноября розничная цена автомобильного бензина в России снизилась в среднем на 0,8% за неделю. С 3 по 9 ноября в стране бензин АИ-92 стал стоить 70,01 рубля за литр, АИ-95 — 76,29 рубля, АИ-98 и выше — 103,97 рубля, а дизельное топливо — 86,63 рубля.