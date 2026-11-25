На российском рынке возник недостаток топлива, который власти восполняют за счет зарубежных поставок. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак, сообщила ИС «Вести» .

По его словам, текущая ситуация остается стабильной, несмотря на нехватку отдельных объемов нефтепродуктов.

«На текущий момент ситуация нормальная, хотя есть, безусловно, дефицит, который покрывается за счет внешних поставок», — заявил Новак.

Накануне президент России Владимир Путин назвал главной задачей внутреннего российского рынка бесперебойное снабжение страны топливом.

В начале ноября розничная цена автомобильного бензина в России снизилась в среднем на 0,8% за неделю. С 3 по 9 ноября в стране бензин АИ-92 стал стоить 70,01 рубля за литр, АИ-95 — 76,29 рубля, АИ-98 и выше — 103,97 рубля, а дизельное топливо — 86,63 рубля.