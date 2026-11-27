Совет Федерации одобрил закон о бюджете на 2027 год и плане на 2028-2029 годы. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Расходная часть на 2027 год составила 48,7 триллиона рублей, доходная — 43,3 триллиона.

В бюджет заложили выполнение всех социальных обязательств, а также обеспечение безопасности страны и ассигнования на технологическое развитие.

За счет ненефтегазовых доходов планируют получить 36,293 триллиона поступлений, еще семь триллионов — ожидаемая выручка от реализации углеводородов. Госдума приняла закон во вторник.

Ранее Совфед одобрил повышение МРОТ до 28 935 рублей с 2027 года.