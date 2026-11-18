Котяков: в 2027 году пенсии проиндексируют в феврале и апреле

В 2027 году в России два раза проиндексируют страховые пенсии, заявил глава Минтруда Антон Котяков на встрече с членами комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В бюджете на 2027 год заложены средства на двойную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля — по уровню фактической инфляции, которая сейчас оценивается в 6,8%, и с 1 апреля — еще на 3,3%», — отметил министр.

Он пояснил, что точный размер прибавки зависит от пенсионного стажа. Также вырастут максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности, выплаты по уходу за ребенком, по беременности и родам.

В пресс-службе напомнили, что материнский капитал на второго ребенка в следующем году составит свыше одного миллиона рублей. Выплату начислят, если родители не получали ее на первенца.