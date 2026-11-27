Мексиканский производитель алкогольных напитков Proximo, вернулся на российский рынок после ухода в марте 2022 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дистрибьютора Simple Group

«Это первый случай возвращения на российский рынок международного алкогольного производителя, приостановившего деятельность в России в марте 2022 года», — отметили в компании.

Контракт подписали еще в июне 2025 года, а поставки трех брендов фирмы начались с апреля 2026 года.

Международная компания Proximo занимается производством и распространением крепкого алкоголя, входит в мексиканскую группу Becle. Владеет более чем 30 брендами, включая текилу Jose Cuervo, ирландский виски Bushmills и Proper No.

Ранее советник президента России Антон Кобяков заявил, что возвращение западного бизнеса в страну возможно на принципах прагматичного партнерства.