Объемы жилья в России в этом году немного снизятся по сравнению с предыдущим. О ситуации в сфере строительства рассказал ИС «Вести» зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

«У нас несколько ниже в этом году будет ввод жилья, но это было планово», — подчеркнул он.

По его словам, удерживать планку в более 100 миллионов квадратных метров каждый год непросто. Хуснуллин обратил внимание, что российские показатели строительства жилой недвижимости на душу населения больше, чем в Китае.

«Где-то около 100 миллионов квадратных метром сдадим жилья», — уточнил он.

Зампред правительства также сообщил, что идет подготовка площадки и документации, чтобы построить дополнительный объем недвижимости, когда финансовая ситуация и денежно-кредитная политика будет более благоприятной.

Ранее Хуснуллин подтвердил, что строители определили этапы восстановления Крымского моста. Он добавил, что этот вопрос держат на ежедневном контроле.