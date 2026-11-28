Депутат Лябихов: за ржавую воду из крана можно получить перерасчет

Жильцы вправе получить перерасчет или полное освобождение от платы за воду в дни, когда из крана текла ржавая вода. Об этом РИА «Новости» рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Роман Лябихов.

По словам депутата, ржавая вода считается услугой ненадлежащего качества, поэтому плату за нее обязаны уменьшить. Это право закреплено в Жилищном кодексе.

Для перерасчета нужен акт о некачественной услуге. Жильцам следует позвонить в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании, ТСЖ или водоканала. Диспетчер обязан зарегистрировать заявку, присвоить ей номер и согласовать время проверки.

Специалист приедет, отберет пробы воды и составит акт. В нем он укажет дату и время проверки, характер нарушения — цвет, запах, мутность, результаты замеров и подписи участников.

Если специалист не пришел, жильцы могут составить акт самостоятельно вместе с соседями. Лябихов посоветовал снять видео с ржавой водой на белом фоне с указанием даты и времени, а затем отправить его и акт в УК и подать заявление на перерасчет в свободной форме.

Ответ от управляющей организации обязан прийти в течение 30 дней. Если УК или водоканал игнорируют обращения, можно подать жалобу в Роспотребнадзор и Госжилинспекцию с доказательствами проблемы.

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