Самыми популярными именами для новорожденных в России стали Михаил и София. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЗАГС .

В 2026 году Михаилами назвали 22 858 малышей, а Софьями — 17 204.

Также в пятерку имен для мальчиков вошли Александр — так назвали 18,88 тысячи детей ребенка, Матвей — 13,96, Тимофей — 13,26 и Артем — 15,44.

Среди девочек на втором месте оказались Анны — 15,22 тысячи, Евы — 14,49, Марии — 12,96 и Варвары — 12,78.

В Московской области лидеры те же, лишь в рейтинге женских имен Василиса потеснила Варвару.

При этом в топ редких имен Подмосковья вошли Мадонна, Майкл, Аполлон и Славяна. Также малышей называли Рио, Весемир, Милада и Весна.