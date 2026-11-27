«Госуслуги» могут стать универсальным и национальным ИИ-агентом
Портал «Госуслуги» может стать национальным агентом искусственного интеллекта. Об этом на конференции AI Journey заявил глава Минцифры Максут Шадаев, его слова привел ТАСС.
«Мы считаем, что „Госуслуги“ могут стать тем самым универсальным, равноудаленным агентом. Национальный агент будет. Почему? Потому что мы все знаем про пользователя, уже много чего, не все, но много чего знаем», — подчеркнул министр.
У государственного портала есть определенные преимущества, отметил министр. Шадаев указал, что «Госуслуги» равноудалены от всех экосистем, которые подчинены коммерческим интересам.
Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) прошла в четверг, в ней принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что Россия не должна попасть в ситуацию, когда кто-то использует технологии искусственного интеллекта против нее.