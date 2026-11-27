Портал «Госуслуги» может стать национальным агентом искусственного интеллекта. Об этом на конференции AI Journey заявил глава Минцифры Максут Шадаев, его слова привел ТАСС .

«Мы считаем, что „Госуслуги“ могут стать тем самым универсальным, равноудаленным агентом. Национальный агент будет. Почему? Потому что мы все знаем про пользователя, уже много чего, не все, но много чего знаем», — подчеркнул министр.

У государственного портала есть определенные преимущества, отметил министр. Шадаев указал, что «Госуслуги» равноудалены от всех экосистем, которые подчинены коммерческим интересам.

Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) прошла в четверг, в ней принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что Россия не должна попасть в ситуацию, когда кто-то использует технологии искусственного интеллекта против нее.