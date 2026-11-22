Сразу две выплаты за декабрь и январь автоматически начислят части российских пенсионеров до наступления Нового года. Как пояснил в комментарии RT депутат Госдумы Никита Чаплин, причиной станут продолжительные праздничные каникулы.

Он подчеркнул, что двойную пенсию начислят тем, кто получает пенсию с 1-го по 10-е число каждого месяца.

«Полученные в декабре деньги стоит распределить с учетом расходов в начале января», — предупредил Чаплин, подчеркнув, что начисление средств пройдет до 30 декабря.

Для пенсионеров, которым пенсию доставляют почтой, предусмотрели отдельное расписание с учетом работы отделений.

Парламентарий добавил, что для россиян, которые получают пенсию во второй половине месяца, ничего не изменится. Они получат выплаты в обычный срок.

Глава Минтруда Антон Котяков объявил, что в 2027 году страховую часть пенсий проиндексируют дважды: 1 февраля на уровень фактической инфляции, которая сейчас составляет 6,8%, а 1 апреля еще на 3,3%.