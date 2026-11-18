Юрист из Москвы выиграл 29 млн рублей в лотерее после чтения Достоевского

Победитель работает юристом и увлекается шахматами. При выборе чисел он не пытался найти скрытые подсказки или следовать приметам, а остановился на случайной комбинации.

Крупный выигрыш не заставил москвича пересматривать привычный уклад жизни. У него уже есть квартира и автомобиль, а поводов для срочных крупных покупок он не видит. Основную сумму Василий собирается сохранить и расходовать постепенно.

Часть денег победитель намерен передать на благотворительность. В частности, он хочет помочь детям, которым требуется поддержка, и собачьим приютам.

Ранее житель Челябинска выиграл 4,1 миллиона рублей благодаря лотерейному билету за 75 рублей.