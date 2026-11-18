Московский юрист стал миллионером после чтения Достоевского
Юрист из Москвы выиграл 29 млн рублей в лотерее после чтения Достоевского
Житель Москвы Василий выиграл 29,49 миллиона рублей в лотерее «Накопительная 8». Накануне розыгрыша мужчина читал роман Федора Достоевского «Игрок», рассказали РИА «Новости» в пресс-службе «Национальной лотереи».
Победитель работает юристом и увлекается шахматами. При выборе чисел он не пытался найти скрытые подсказки или следовать приметам, а остановился на случайной комбинации.
Крупный выигрыш не заставил москвича пересматривать привычный уклад жизни. У него уже есть квартира и автомобиль, а поводов для срочных крупных покупок он не видит. Основную сумму Василий собирается сохранить и расходовать постепенно.
Часть денег победитель намерен передать на благотворительность. В частности, он хочет помочь детям, которым требуется поддержка, и собачьим приютам.
Ранее житель Челябинска выиграл 4,1 миллиона рублей благодаря лотерейному билету за 75 рублей.