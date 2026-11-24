Жильцы многоквартирных домов в России могут снизить плату за вывоз мусора, если организуют закрытые контейнерные площадки и раздельный сбор отходов. Об этом РИА «Новости» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, сейчас плату начисляют либо по числу прописанных, либо по площади жилья — в зависимости от решения местных властей. Но можно платить за фактический объем вывезенных контейнеров, а не по среднему нормативу.

Как объяснил эксперт, чтобы перейти на такую форму расчета, собственники должны принять решение на общем собрании и зафиксировать его в протоколе. Затем во дворе нужно оборудовать изолированную площадку, закрытую от посторонних, и внести ее в реестр администрации.

Обязательное требование — раздельный сбор как минимум на две фракции, чтобы отделить пластик, стекло и бумагу от пищевых остатков. В результате региональный оператор будет забирать заполненные емкости примерно два-три раза в неделю вместо ежедневного вывоза больших баков со смешанным мусором.

По словам Бондаря, жильцы стандартной панельной девятиэтажки на 216 квартир при начислении по нормативу платят около 100 тысяч рублей в месяц. При оплате по факту эта сумма снижается до 45–50 тысяч, что позволяет сэкономить по несколько сотен рублей на каждую квартиру.

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