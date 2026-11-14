Квартира пустует, счета приходят. Как сократить расходы на ЖКХ во время новогодних каникул
Уехать на новогодние праздники и перестать платить за коммунальные услуги не получится: даже в пустующей квартире продолжают начислять плату за отопление, содержание жилья и капитальный ремонт. Однако некоторые расходы можно сократить, а за отдельные услуги — добиться перерасчета. Причем чем дольше жильцы отсутствуют, тем заметнее может оказаться экономия. За что разрешено платить меньше и как правильно оформить документы — в материале 360.ru.
За какие коммунальные услуги можно не платить во время отпуска
Российское законодательство позволяет уменьшить начисления за некоторые коммунальные услуги, если жильцы надолго покидают квартиру. Главное условие — отсутствие более пяти полных календарных дней подряд, рассказал 360.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Уменьшить суммы в платежках за ЖКУ во время каникул или долгого отъезда вполне реально.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ
Соответствующее право закреплено в разделе VIII постановления правительства России No 354. При расчете периода отсутствия не учитывают день отъезда и день возвращения.
Например, если семья уехала 31 декабря, а вернулась 11 января, для перерасчета засчитают десять полных дней — с 1 по 10 января.
Однако возможность снизить платежи зависит от того, какие коммунальные услуги получает квартира и установлены ли в ней приборы учета. При наличии исправных счетчиков воду и газ оплачивают по фактическому потреблению.
Если приборов учета нет, перерасчет платы за воду и газ возможен только при подтвержденной технической невозможности их установки. Для этого понадобится специальный акт. При уменьшении платы за холодную или горячую воду пересчитают и водоотведение.
Отдельно стоит электричество: временное отсутствие само по себе не дает права на его перерасчет по разделу VIII постановления № 354. Но при оплате по счетчику расходы можно сократить, отключив неиспользуемые приборы.
Почему за пустую квартиру все равно придется платить
Даже если жильцы уедут на несколько месяцев, некоторые строки в квитанции останутся неизменными.
Закон запрещает пересчитывать взносы на капремонт, отопление, содержание общедомового имущества и общедомовые нужды. Эти статьи расходов владелец жилья оплачивает всегда, независимо от проживания.
Дмитрий Бондарь
Поэтому большая квартира не обязательно означает большую экономию во время отпуска. Значительная часть расходов может приходиться на отопление и содержание жилья, которые продолжают начислять независимо от присутствия собственника.
Аналогичная ситуация с загородными домами: даже во время длительного отсутствия владельцев могут продолжать работать отопительное оборудование, насосы и системы безопасности.
Можно ли получить перерасчет за вывоз мусора
Особое правило предусмотрено для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Согласно пункту 86(1) постановления № 354, если человек отсутствовал более пяти полных календарных дней подряд, он вправе обратиться за перерасчетом платы за вывоз мусора.
При этом плата за ТКО в разных регионах рассчитывается по-разному: исходя из количества проживающих или площади помещения.
Сколько денег удастся сэкономить
Для 360.ru Дмитрий Бондарь рассчитал примерную экономию семьи из трех человек, проживающей в двухкомнатной квартире площадью около 50 квадратных метров без газоснабжения.
За десять полных дней отсутствия они могут сэкономить около 300–400 рублей на холодной и горячей воде. Отключение электроприборов, кроме холодильника, позволит сохранить еще примерно 200–300 рублей.
Дополнительно можно получить перерасчет за вывоз мусора. При условной плате 135 рублей на человека в месяц уменьшение начислений составит около 130 рублей. Таким образом, общая экономия за новогодние каникулы может достичь 800 рублей. Если отсутствие продлится месяц, сумма потенциально увеличится.
Как оформить перерасчет и какие документы понадобятся
Заявление необходимо направить исполнителю коммунальной услуги — управляющей организации, ТСЖ или региональному оператору по обращению с отходами.
«Обратиться можно до поездки, скажем, через сервис „Госуслуги.Дом“, либо в течение 30 календарных дней после возвращения», — отметил Бондарь.
В заявлении нужно указать имена отсутствовавших жильцов, даты отъезда и возвращения, а также приложить подтверждения.
Согласно пункту 93 постановления № 354, подойдут именные билеты, гостиничные счета, справки о командировке, лечении или пребывании на даче.
Перечень документов открытый. Поэтому поездка к родственникам на автомобиле не исключает перерасчет, если человек сможет документально подтвердить продолжительность отсутствия.
Закон предусматривает и другой способ подтверждения. Если исполнитель по просьбе жильца перед отъездом отключил и опломбировал запорную арматуру, а после возвращения убедился в сохранности пломб, документы о поездке для соответствующего перерасчета не понадобятся.
Результат перерасчета после возвращения отразят в следующем платежном документе.
Если человек планирует отсутствовать несколько месяцев, заявление можно заранее подать на период до полугода. При более длительном отъезде потребуется повторное обращение.
В случае необоснованного отказа следует запросить письменное объяснение и обратиться в Государственную жилищную инспекцию.