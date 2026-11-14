Уехать на новогодние праздники и перестать платить за коммунальные услуги не получится: даже в пустующей квартире продолжают начислять плату за отопление, содержание жилья и капитальный ремонт. Однако некоторые расходы можно сократить, а за отдельные услуги — добиться перерасчета. Причем чем дольше жильцы отсутствуют, тем заметнее может оказаться экономия. За что разрешено платить меньше и как правильно оформить документы — в материале 360.ru.

Российское законодательство позволяет уменьшить начисления за некоторые коммунальные услуги, если жильцы надолго покидают квартиру. Главное условие — отсутствие более пяти полных календарных дней подряд, рассказал 360.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Уменьшить суммы в платежках за ЖКУ во время каникул или долгого отъезда вполне реально.

Соответствующее право закреплено в разделе VIII постановления правительства России No 354. При расчете периода отсутствия не учитывают день отъезда и день возвращения.

Например, если семья уехала 31 декабря, а вернулась 11 января, для перерасчета засчитают десять полных дней — с 1 по 10 января.

Однако возможность снизить платежи зависит от того, какие коммунальные услуги получает квартира и установлены ли в ней приборы учета. При наличии исправных счетчиков воду и газ оплачивают по фактическому потреблению.

Если приборов учета нет, перерасчет платы за воду и газ возможен только при подтвержденной технической невозможности их установки. Для этого понадобится специальный акт. При уменьшении платы за холодную или горячую воду пересчитают и водоотведение.

Отдельно стоит электричество: временное отсутствие само по себе не дает права на его перерасчет по разделу VIII постановления № 354. Но при оплате по счетчику расходы можно сократить, отключив неиспользуемые приборы.