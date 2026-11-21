Юрист Айвар: если дым сигарет соседей мешает жить, нужно обратиться в УК

Недовольные проникновением табачного дыма от курящих соседей жители многоквартирных домов могут обратиться в управляющую компанию. Об этом в комментарии Lenta.ru заявила заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Она пояснила, что жильцы имеют право требовать от обслуживающей дом организации проверку вентиляции и установки фильтров, чтобы дым от сигарет не проникал в их квартиры. Но перед подачей заявления необходимо собрать доказательства.

«Нужно зарегистрировать проникновение дыма. То есть дату, время, источник проникновения и показания свидетелей», — заявил Айвар.

Юрист добавила, что управляющие компании часто с большой неохотой принимают подобные заявления, но право на безопасную окружающую среду закреплено в законе об охране здоровья.

Заведующий кардиологическим отделением Люберецкой больницы Михаил Гинзбург заявил, что организм курильщиков со стажем после отказа от сигарет полностью восстанавливается только через 15 лет.