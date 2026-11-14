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    Бомба с часовым механизмом. Медведь-шатун терроризирует отшельницу Агафью Лыкову

    Инспекторы не нашли медведя-шатуна, окопавшегося в огороде отшельницы Агафьи

    Фото: РИА «Новости»

    Операция по поиску медведя-шатуна в саянской тайге закончилась. Животное, которое не давало прохода отшельнице Агафье Лыковой, не нашли. Подробности сообщили в издании Kp.ru.

    Вооруженные инспекторы прочесали окрестности заимки, где живет отшельница. Ранее медведь облюбовал владения Лыковой, чувствуя себя хозяином — «окопался» в огороде. Агафье Лыковой в начале осени выдали петарды для отпугивания хищника, который фактически поселился рядом с домом, представляя опасность для 81-летней отшельницы.

    Опасение вызвало молчание Агафьи. Ранее она ежедневно выходила на связь с «большой землей», но уже неделю не выходит на связь. В последнем разговоре она сообщила, что медведь вернулся.

    «Следы-то большие! Никак вернулся супостат?» — успела сказать отшельница.

    На помощь выдвинулись спасатели. Они нашли отшельницу живой, у нее сломался телефон. Она подтвердила, что медведь бродит поблизости.

    «Голодный шатун, не залегший в спячку, — это бомба с часовым механизмом. Он непредсказуем и смертельно опасен», — отметили в издании.

    Инспекторы не смогли найти медведя, он исчез, как будто растворился в саянской тайге. Решение на отстрел остается в силе.

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